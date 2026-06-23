La Plata: un menor fue sorprendido cuando intentaba llevarse una moto a la rastra

Un adolescente de 14 años fue aprehendido en La Plata acusado de haber intentado sustraer una motocicleta que se encontraba estacionada en la vía pública, en un hecho que fue frustrado por la rápida intervención de la víctima y la policía.

El episodio ocurrió en la zona de 10 y 64, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de dos personas que estarían intentando llevarse una moto a la rastra.

Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas entrevistaron al propietario del rodado, un joven venezolano de 26 años, quien manifestó que había advertido la maniobra y logró dar alcance a uno de los sospechosos junto al vehículo.

En ese contexto, los efectivos procedieron a la aprehensión de un menor de 14 años, a quien le secuestraron dos herramientas caseras tipo “yuga” que habrían sido utilizadas para forzar o mover el rodado.

La motocicleta involucrada, una Honda XR150 blanca, fue recuperada en el lugar y posteriormente secuestrada preventivamente para las actuaciones de rigor.

La causa fue caratulada como “tentativa de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública” y quedó a cargo de la UFI del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata.

Desde la fiscalía interviniente se dispuso la intervención del Servicio Local de Niñez y Adolescencia, además de la entrega del menor a un adulto responsable.

