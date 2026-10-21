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La Plata: un repartidor atropelló a una mujer frente a plaza San Martín y escapó a toda velocidad

Por Redacción

El accidente ocurrió en 6 y 50, frente a Plaza San Martín. La mujer fue asistida inicialmente por dos agentes de la Guardia Urbana y luego trasladada en una ambulancia.

Una mujer de 71 años fue atropellada por un vehículo en la zona de Plaza San Martín, en La Plata, y el conductor se dio a la fuga sin asistirla. El hecho ocurrió este miércoles por la mañana, alrededor de las 8, en la intersección de 6 y 50.

Los primeros en asistirla fueron dos agentes municipales de la Guardia Urbana que circulaban en el vehículo eléctrico conocido como "Tito", utilizado para patrullar la plaza. Luego solicitaron la intervención de personal policial y del servicio de emergencias médicas.

A las 8.10 llegó al lugar un móvil de la Policía, mientras que a las 8.25 se hizo presente una ambulancia del SAME. Posteriormente, una unidad de SUMSA trasladó a la mujer al Hospital de la Comunidad de Ensenada.

En tanto, el conductor involucrado en el accidente se retiró del lugar y, hasta el momento, no se informaron detalles sobre su identidad ni sobre el vehículo que conducía.
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