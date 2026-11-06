La Plata: la rodearon con tres motos en la 520 y le robaron cuando iba a trabajar

Una joven que se dirigía a trabajar fue interceptada por un grupo de delincuentes que se movilizaba en tres motos y sufrió el robo de su Honda Wave en Ringuelet. El asalto ocurrió en la zona de avenida 520 y 131, donde uno de los sospechosos descendió de uno de los rodados para apoderarse del vehículo y escapar junto con sus cómplices.

La víctima resultó ilesa, pero el episodio terminó con un procedimiento policial en el que recuperaron la moto y encontraron envoltorios con una sustancia identificada como Tussi.

El hecho se produjo cuando la mujer, de 25 años, circulaba rumbo a su trabajo. Según su relato, fue rodeada por tres motos: dos de ellas llevaban dos ocupantes y la restante era conducida por un solo hombre. Ese último habría bajado de su vehículo para concretar la sustracción de la Honda Wave gris. Después, los involucrados escaparon por calle 131 en dirección a 521.

La clave para recuperar el rodado fue el sistema de rastreo satelital que tenía instalado. A partir de la señal emitida por el dispositivo, los investigadores lograron establecer que la moto se encontraba en una vivienda de 35 entre 116 y diagonal 74. Con autorización judicial para realizar un registro de urgencia, efectivos de la comisaría Undécima ingresaron al inmueble.

Allí encontraron la Honda Wave sustraída y aprehendieron a dos jóvenes de 18 y 19 años. Además, secuestraron 15 envoltorios con 19,5 gramos de una sustancia conocida como Tussi, junto con dos celulares iPhone.

La investigación quedó en manos de la UFI N° 9 de La Plata. Mientras las dos jóvenes quedaron a disposición de la Justicia, los investigadores procuran establecer la participación de los demás integrantes del grupo que intervino en el asalto y que, según la denuncia, se desplazaba en las otras motocicletas.