Un choque múltiple entre cuatro vehículos bloqueó todos los carriles del Acceso Norte, en sentido a provincia, durante la madrugada de ayer en la Panamericana. El siniestro ocurrió alrededor de las 4, a la altura del kilómetro 22,7, en Boulogne, partido de San Isidro. Fue a pocas horas de otro despiste, que terminó con tres fallecidos con el exceso de velocidad como común denominador.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el accidente comenzó cuando un Volkswagen Tera y una Peugeot Partner colisionaron por causas que todavía se investigan. Como consecuencia del impacto, ambos vehículos volcaron: el Tera terminó sobre la colectora, mientras que la Partner quedó atravesada sobre uno de los carriles de la autopista.

La secuencia continuó cuando un Ford Focus redujo la velocidad al encontrarse con el accidente y fue embestido desde atrás por un Toyota Corolla. Producto del impacto, el Focus realizó varios trompos antes de frenar en otro sector de la calzada.

El violento choque provocó importantes daños materiales en los cuatro vehículos. En el caso del Volkswagen Tera, las imágenes tomadas en el lugar mostraron que el techo quedó completamente destruido.

A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron víctimas fatales. Al menos 4 personas debieron ser asistidas y trasladadas al Hospital de San Isidro para recibir atención médica.

El incidente vial, como se dijo, ocurrió apenas 24 horas después de otro brutal accidente registrado en la misma zona de la Panamericana, también en Boulogne. En ese caso, tres personas murieron calcinadas luego de un choque entre un automóvil y un colectivo ocurrido a la altura de los accesos Márquez y Sucre, en el kilómetro 21.

Según las primeras reconstrucciones, un Volkswagen Vento circulaba por el carril izquierdo cuando perdió el control, impactó contra el guardarrail y volvió hacia la calzada. Luego chocó contra un Volkswagen Suran y terminó impactando contra un colectivo de la línea 21 que ingresaba a la autopista.

El automóvil quedó completamente destruido y se incendió. Sus tres ocupantes murieron como consecuencia del siniestro y, debido al estado en que quedaron los cuerpos, inicialmente no pudieron ser identificados. También hubo dos personas heridas.

La sucesión de accidentes volvió a generar preocupación por la seguridad vial en uno de los principales corredores de acceso y salida del Área Metropolitana.