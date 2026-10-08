La tomaron de la cintura y le robaron en el Centro

La tomaron de la cintura y en segundos, le robaron una bolsa de tela en la que llevaba más de $2 millones. Eso denunció una mujer ayer en plena tarde y a pocas cuadras de una sucursal bancaria del centro de La Plata, donde según contó, acababa de retirar el dinero. El caso volvió a poner en escena una modalidad que genera preocupación: los asaltos contra personas que salen de entidades financieras y son seguidas o abordadas durante el trayecto.

De acuerdo a lo revelado por voceros a EL DIA, el hecho ocurrió alrededor de las 14 horas. La mujer había realizado una extracción de $2.561.000 de su caja de ahorro en una sucursal de un banco ubicado en la zona de 7 y 46.

Después de retirar el dinero, comenzó a caminar hacia su lugar de trabajo. Sin embargo, cuando transitaba por la zona de 6 y 48 fue sorprendida por dos delincuentes que la atacaron desde atrás.

De acuerdo con su relato, los dos hombres la tomaron de la cintura y, sin decir una palabra, le arrebataron la bolsa de tela color beige que llevaba consigo. En su interior se encontraba toda la suma de dinero que había retirado minutos antes.

Pero no fue lo único que se llevaron. Los delincuentes también le sustrajeron su celular. Tras el robo, escaparon rápidamente en dirección a calle 7.

El episodio por fortuna no dejó heridos, aunque el ataque se produjo mediante un abordaje sorpresivo y desde atrás, en una zona de circulación habitual durante el horario de la tarde.

EL RECORRIDO Y LAS CÁMARAS

Uno de los puntos que ahora deberá establecer la investigación es cómo actuaron los delincuentes y si conocían previamente los movimientos de la víctima. La proximidad entre la sucursal bancaria y el lugar donde finalmente se produjo el asalto es uno de los elementos que deberán ser analizados por los investigadores.

La mujer manifestó que no conoce testigos directos del robo y tampoco pudo precisar la existencia de cámaras de seguridad privadas o públicas en el trayecto que realizó después de retirar el dinero.

Por eso, la eventual reconstrucción de sus movimientos y el relevamiento de los dispositivos de videovigilancia de la zona podrían resultar claves para determinar si los asaltantes la observaron dentro de la entidad bancaria, si comenzaron a seguirla después de que salió o si aguardaban en las inmediaciones.

La causa quedó bajo investigación judicial y por el momento no hay detenidos por el episodio.

Mientras avanzan las primeras medidas para intentar identificar a los responsables, los investigadores deberán reconstruir los pocos minutos que transcurrieron entre la extracción bancaria y el asalto. La hipótesis de que los delincuentes hayan tenido información previa sobre el retiro de dinero aparece como uno de los aspectos que deberá ser esclarecido.