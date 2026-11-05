La última imagen de Walter: una familia devastada frente a La Toretto

La noche en que Walter Armand murió, hubo un mensaje que nunca llegó. Era el que acostumbraba enviarle a su madre cuando estaba volviendo a casa. Vivían juntos en La Plata y ese contacto cotidiano se había convertido en una rutina. Pero aquella noche de abril de 2024 el teléfono no sonó. Y, según contó su hermano Milton durante la tercera audiencia del juicio contra Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, su madre Nieves tuvo el presentimiento de que algo malo le había ocurrido.

Ese recuerdo, junto con la descripción de una familia que aún intenta acomodarse a una ausencia imposible de reparar, marcó uno de los momentos más duros del debate por la muerte del músico. La jornada de ayer comenzó minutos después de las 10 y terminó poco antes de las 13. Fue la más breve de las tres audiencias realizadas hasta ahora, pero también la que tuvo mayor carga emocional. Por primera vez, el centro de la escena no estuvo puesto en la reconstrucción técnica del choque ni en las discusiones sobre la velocidad, sino en lo que pasó puertas adentro de la familia Armand después de aquella tragedia.

Milton y Laura, hermanos de Walter, declararon ante el Tribunal Oral en lo Criminal II como testigos de concepto. Sus relatos estuvieron atravesados por el llanto, los recuerdos y el reclamo de justicia. En la sala estaba Nieves Zelarrayán, madre de la víctima, que siguió las declaraciones desde el público. En más de una oportunidad no pudo contener la conmoción y, cuando el dolor se volvió insoportable, tuvo que salir acompañada por otra de sus hijas.

Del otro lado, Alvite permaneció durante esos pasajes con la cabeza baja, sin levantar la mirada hacia quienes estaban relatando el impacto de la muerte de Walter. Su madre, Paula Tempesta, que la acompaña en las audiencias y se ubica detrás de ella, también mantuvo la vista puesta en el piso y se llevó las manos a la cabeza.

UN VIDEO QUE VE UNA Y OTRA VEZ

Milton fue el primero de los hermanos en declarar. Habló de Walter como una buena persona, trabajador, músico y alguien que llevaba consigo los valores que habían recibido en su familia. Eran cuatro hermanos y Walter era el menor. Antes del hecho se había separado y había vuelto a vivir con su madre en La Plata. Para ella, explicó, tenerlo nuevamente cerca había significado mucho.

El testigo reconstruyó cómo se enteraron de la muerte. Aquella noche, al no recibir el mensaje habitual de Walter, su madre Nieves comenzó a sospechar que algo malo le había pasado. Después llegó el llamado de una de sus hermanas, que le comunicó la noticia. La familia viajó a La Plata y, al llegar, fue derivada a una comisaría y luego, directo al cementerio. Desde entonces, reveló, la vida de todos cambió por completo.

Pero hubo un pasaje que concentró buena parte de la angustia que se vivió en la sala. Milton contó que su madre mira todos los días el video de las cámaras de seguridad que registró el momento en que el automóvil conducido por Alvite embistió la moto de Walter en 13 y 532. Cuando le preguntan por qué vuelve una y otra vez sobre esas imágenes, la respuesta es que allí puede verlo por última vez con vida. “Es la última vez que ve a su hijo”, explicó Milton al reconstruir lo que su madre le dice.

Milton también habló de los dos hijos menores de edad que dejó su hermano. Contó que preguntan por su papá, que lo siguen buscando y que su ausencia continúa siendo difícil de explicar y de sobrellevar. “Él no hizo nada malo”, expresó, antes de insistir en que la familia espera una respuesta judicial. “Walter no va a volver”, dijo, y sostuvo que, después de ver las imágenes del choque, para él lo ocurrido no fue un accidente.

“Se demuestra claramente que no hubo una picada, sino que se demuestra la hipótesis de Felicitas que fue que siguió a su amiga para salir de la ciudad de La Plata”

Flavio Gliemmo

Abogado defensor de Alvite

“ESPERAMOS JUSTICIA”

Después fue el turno de Laura Armand. La hermana recordó a Walter como alguien alegre, que siempre insistía para que la familia se reuniera y mantenía el contacto con sus seres queridos. También habló de los llamados nocturnos y de cómo sus hijos siguen atravesados por la pérdida.

Su declaración volvió a poner el foco en la madre. “A mamá se le detuvo la vida”, describió al intentar explicar lo que significó la muerte de Walter para ella. Laura contó que el día del hecho estaba trabajando cuando recibió el llamado de su hermana, quien le avisó que algo le había pasado a su hermano. En ese momento, relató, aún no sabía que había fallecido.

“De Walter hablaban despectivamente, le decían ‘el chabón’, ‘el chabón se muere, el chabón lo otro’’, y eso da más a un desprecio por la vida que amor por la misma”

Fernando Burlando

Abogado de la familia Armand

Laura también dejó en claro el reclamo que sostienen desde entonces. “Esperamos justicia”, manifestó. Dijo que no consideran que haya sido un accidente y que lo ocurrido modificó incluso la manera en que viven y se mueven por la calle. Su testimonio, al igual que el de Milton, estuvo lejos de la discusión sobre velocidades o maniobras: habló de una madre que perdió a un hijo, de dos chicos que preguntan por su padre y de una familia que todavía no encuentra cómo convivir con esa ausencia.

LOS OTROS TESTIMONIOS

Antes de las declaraciones de los hermanos, la audiencia había tenido otros cuatro testigos vinculados principalmente con las actuaciones policiales posteriores al hecho. Entre ellos estuvieron integrantes del Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata y testigos que participaron de los procedimientos para secuestrar el vehículo y el celular de Alvite.

Uno de los momentos de tensión se produjo durante la declaración del personal policial que había intervenido en la investigación. El presidente del tribunal, Claudio Bernard, volvió a llamar la atención a un testigo por responder reiteradamente que no recordaba detalles de su actuación. El magistrado le hizo saber que no podía limitarse a contestar que no recordaba nada y le reclamó precisiones sobre el procedimiento.

Alvite está acusada de homicidio simple con dolo eventual, mientras que Velázquez enfrenta una imputación por prueba de velocidad temeraria. El juicio, que se desarrolla ante el TOC II de La Plata, continuará hoy con la cuarta audiencia. Después de tres jornadas, la muerte de Walter ya fue abordada desde la técnica, la investigación policial y, ahora, desde el dolor de quienes esperan justicia.