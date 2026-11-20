La violencia vinculada al mercado de drogas en la Región sumó nuevos episodios y volvió a encender una señal de alarma. Después de la feroz balacera registrada en Altos de San Lorenzo y del ataque a tiros denunciado en Ensenada, otro procedimiento policial dejó al descubierto un escenario preocupante: en Melchor Romero, un grupo de sospechosos respondió con disparos cuando la Policía irrumpió en una vivienda investigada por robo, tenencia ilegal de armas y presunta comercialización de estupefacientes.

El operativo se realizó en las inmediaciones de 531 y 177, donde los investigadores buscaban elementos relacionados con un asalto ocurrido el 5 de noviembre. En aquella oportunidad, un hombre denunció que había sido interceptado por dos varones y una mujer, quienes lo intimidaron con un arma de fuego. Durante el ataque, la mujer le habría provocado un corte con un cuchillo y, luego, le sustrajeron distintas pertenencias.

A partir de esa denuncia, efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría Decimocuarta de Romero avanzaron con tareas investigativas para identificar a los responsables. En ese recorrido, según el informe policial, también establecieron que los sospechosos estarían a cargo de un punto de venta de drogas ubicado junto a una cantera de la zona.

Con esos elementos, se solicitó una orden de registro domiciliario y secuestro, que fue concretada ayer. Sin embargo, el procedimiento tuvo un desarrollo de extrema tensión. De acuerdo con la reconstrucción policial, cuando el grupo especial ingresó al lugar, varios de los sospechosos escaparon aprovechando las características del terreno y la presencia de la cantera. Durante la fuga efectuaron detonaciones de arma de fuego, que fueron repelidas por el personal interviniente. Los efectivos resultaron ilesos.

En el operativo fue aprehendida una joven de 19 años, señalada por la víctima del robo como la mujer que lo habría lesionado con un cuchillo.

El registro permitió secuestrar un ladrillo de cocaína de 350 gramos y otros tres envoltorios de la misma sustancia. También incautaron tres balanzas de precisión, un revólver calibre 38 con la numeración suprimida, dos cuchillos, un machete, tres celulares, y dinero.

La investigación cuenta con la intervención de las UFI 15 y 18. La fiscal Cecilia Corfield avaló el procedimiento.

Por su parte, el fiscal Hugo Tesón dispuso que la joven quedara aprehendida por infracción a la Ley 23.737, que sanciona los delitos vinculados con estupefacientes.

De esta forma el hecho se suma a una serie de episodios recientes en distintos puntos de la Región (ver cuadro aparte) que tienen como denominador común la utilización de armas y las denuncias sobre posibles conflictos relacionados con el narcomenudeo.