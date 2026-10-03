La viuda de “Lolo” Regueiro cambió de abogados

A pocos días de cumplirse cuatro años de la muerte de César “Lolo” Regueiro durante el operativo policial en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata, la causa sumó un nuevo movimiento judicial. Claudia Alejandra Nievas, viuda del hincha tripero y reconocida como particular damnificada, designó nuevos abogados y denunció que permaneció durante meses en un estado de “indefensión” y sin asistencia legal efectiva.

Ahora, la mujer es representada por los abogados Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly, quienes comenzaron a impulsar distintas medidas en el expediente. Entre ellas, solicitaron una audiencia con los jueces de la Sala V del Tribunal de Casación Penal bonaerense.

En paralelo, presentaron un escrito ante el Juzgado en lo Correccional N° 2 de La Plata, a cargo de Diego Tatarsky, donde quedó radicada la causa elevada a juicio oral. Allí, Nievas sostuvo que tomó conocimiento de la elevación a través de los medios de comunicación y no mediante una notificación judicial formal.

La querella planteó que, en esas condiciones, los plazos para recurrir las decisiones no pueden considerarse vencidos y dejó asentada su voluntad de ejercer los recursos que correspondan.

Uno de los reclamos apunta al sobreseimiento de Eduardo Aparicio, quien era titular de Aprevide al momento de los hechos. La familia Regueiro pidió que esa decisión vuelva a ser analizada.

Según plantearon sus nuevos abogados, convalidar las presuntas irregularidades procesales podría afectar el acceso a la justicia, la defensa y la tutela judicial efectiva, además de constituir una nueva forma de revictimización para la familia.