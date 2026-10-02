La viuda de “Lolo” Regueiro cambió de abogados y denunció que la dejaron en estado de indefensión

A pocos días de cumplirse un nuevo aniversario de la trágica noche del 6 de octubre de 2022 en el Bosque, la causa por la muerte de César "Lolo" Regueiro sumó un giro clave en el plano judicial. Claudia Alejandra Nievas, viuda del hincha de Gimnasia, designó nuevos abogados para reactivar el reclamo del particular damnificado y cuestionó duramente la tramitación del expediente.

Con la representación de los abogados Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly, Nievas comenzó a exigir una serie de medidas procesales tras denunciar que permaneció durante meses en un estado de “indefensión y sin asistencia legal efectiva” por sucesivos abandonos de sus anteriores letrados.

Uno de los ejes centrales del nuevo equipo defensivo apunta directamente a las responsabilidades políticas y de seguridad. La familia Regueiro solicitó formalmente que vuelva a ser analizado el sobreseimiento de Eduardo Aparicio, quien se desempeñaba como titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) durante el fallido operativo policial.

Para impulsar la revisión de esta y otras resoluciones, la viuda solicitó una audiencia urgente con los jueces de la Sala V del Tribunal de Casación Penal bonaerense. En paralelo, la representación de Nievas presentó un escrito ante el Juzgado en lo Correccional N° 2 de La Plata, a cargo del juez Diego Tatarsky, donde se encuentra radicada la causa elevada a juicio oral.

En la presentación, la mujer reveló que tomó conocimiento de la elevación a juicio a través de los medios de comunicación y no mediante una notificación judicial formal. “En tales condiciones, y ante el estado de indefensión en que me he encontrado, dejo asentada mi voluntad de ejercer los recursos que pudieran corresponder contra las decisiones adoptadas en el marco de las presentes actuaciones”, expresó.

La querella sostuvo que los plazos para apelar no pueden considerarse vencidos si no existió una notificación realizada conforme a derecho. Finalmente, advirtieron que convalidar esas irregularidades no solo vulnera el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, sino que configura una clara forma de revictimización para la familia del hincha de Gimnasia.