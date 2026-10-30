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“La zona es súper insegura”: robaron una moto en plena madrugada en Villa Elvira

Delincuentes se llevaron una motocicleta estacionada en calle 8 bis y 81. Vecinos exigen un mayor patrullaje ante la escalada de la delincuencia

Por Redacción

La inseguridad continúa golpeando a los vecinos de Villa Elvira. En las primeras horas de este viernes, delincuentes concretaron el robo de una moto en inmediaciones de la calle 8 bis y 81, en un episodio que quedó registrado por las cámaras de seguridad particulares de la cuadra.

De acuerdo a las imágenes captadas, la secuencia delictiva se desarrolló con total impunidad en plena madrugada (a las 2.13). En el video se observa la cuadra desierta, iluminada por la luz artificial de la calle, con una camioneta blanca y otros vehículos estacionados sobre la acera.

Los delincuentes aprovecharon la tranquilidad horaria para aproximarse sigilosamente a la moto (una Honda Wave S) y consumar el hurto en cuestión de segundos, evadiendo cualquier tipo de resistencia y habrían escapado hacia el barrio El Palihue con el vehículo sustraído. “Entraron a la casa y le cortaron el candado de la moto”, explicó una vecina a EL DIA.

Los vecinos de la cuadra expresaron su profunda preocupación ante la reiteración de este tipo de robos y reclaman mayores patrullajes preventivos durante la franja nocturna y la madrugada en los distintos barrios platenses.

“La zona es súper insegura”, señalaron a este medio. En esa línea, especificaron que los choferes de aplicación no se animan a tomar viajes por 8 bis y 81 por temor a perder su vehículo.

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