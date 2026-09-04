“La zona está complicada”: temor en Parque Saavedra por el ataque a una cámara de seguridad

Los inseguridad no se detiene en la Región y continúa creciendo a pasos agigantados. En la zona del Parque Saavedra, un nuevo hecho registrado por cámaras de vigilancia privadas dejó en evidencia la impunidad con la que operan delincuentes en la zona.

El episodio ocurrió durante la noche del jueves, alrededor de las 21:50. Según se observa en las imágenes captadas por el dispositivo de seguridad, un sujeto con gorra roja y campera oscura caminaba por la vereda frente a la entrada de un domicilio. Al percatarse de la presencia de la cámara instalada en el frente de la propiedad, el sospechoso miró fijamente hacia el lente y, con un golpe directo, la tiró al suelo para voltear su ángulo de visión y evitar ser filmado.

El accionar del sospechoso encendió las alarmas de los vecinos, quienes expresaron su temor a que la maniobra responda a una marcación previa para cometer un robo posterior. “No dormimos en casa porque estábamos esperando a que volvieran, porque pareciera que busca tirar la cámara para no quedar marcado”, relató uno de ellos a EL DIA.

Asimismo, los vecinos de la zona expusieron que este hecho no se trata de un caso aislado. “Ya pasaron muchas cosas puntuales. El sábado pasado robaron en un edificio en 63 entre 12 y 13 e intentaron sacar una moto, pero no pudieron hacer arrancarla. Tocamos la alarma vecinal y se fueron”, recordaron.

Ante este panorama, los vecinos solicitan un mayor patrullaje en el perímetro del parque para prevenir nuevos ingresos a las viviendas y locales del barrio. “Estos hechos están pasando muy seguido y la zona está bastante complicada”, remarcaron.