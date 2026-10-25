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Ladrón botinero en La Plata: rompió un vehículo y robó mochilas con elementos de fútbol

El sospechoso fue detenido en La Unión, a pocas cuadras del lugar del hecho. La Policía recuperó dos mochilas con elementos de fútbol que habían sido sustraídas del vehículo.

Por Redacción

Un hombre de 27 años fue aprehendido este sábado en La Plata, acusado de intentar robar pertenencias del interior de una camioneta estacionada en la zona de 528 y 141. Entre los elementos recuperados había dos mochilas con artículos de fútbol.

El hecho ocurrió cuando Mariano Emanuel Bagini, de 36 años, dejó estacionada su Peugeot Partner blanca y escuchó ruidos. Al acercarse, advirtió que el vidrio del portón trasero estaba roto y que le habían sustraído dos mochilas, una negra y otra azul, que contenían elementos deportivos.

Tras recibir el alerta al 911, personal policial desplegó un operativo cerrojo para dar con el sospechoso. Finalmente, los efectivos lo localizaron en la zona de 528 y 140, donde identificaron a Sergio Gastón Berdún, conocido como “Yeyo”.

Según el parte policial, el hombre llevaba consigo las mochilas denunciadas como robadas, que fueron recuperadas.

La UFI N° 3 de La Plata convalidó el procedimiento y dispuso que el aprehendido y las actuaciones fueran remitidos a la Justicia durante la primera audiencia del domingo. La causa fue caratulada como robo en grado de tentativa.

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