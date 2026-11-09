Ladrón en muletas salió pedaleando en una bicicleta

Un insólito episodio de inseguridad quedó registrado por las cámaras de seguridad de un edificio de La Plata, donde un delincuente ingresó utilizando muletas y, pocos minutos después, escapó del lugar a bordo de una bicicleta que había sustraído.

El hecho ocurrió ayer, alrededor de las 7, en un inmueble ubicado sobre la avenida 1 entre 73 y 74. Según las imágenes incorporadas a la investigación, el sospechoso llegó caminando con dificultad y apoyándose en dos muletas.

El sujeto logró ingresar al edificio y, una vez en el interior, se apoderó de una bicicleta. Fue entonces cuando se produjo una situación llamativa: al momento de escapar, dejó las muletas en el lugar y salió pedaleando a toda velocidad con el rodado robado.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad y permitió observar tanto el ingreso del sospechoso como su posterior huida. El contraste entre ambas escenas llamó particularmente la atención de los damnificados: quien minutos antes aparentaba tener serias dificultades para desplazarse terminó escapando en bicicleta. ¿Era una farsa?

Tras descubrir el robo, los damnificados realizaron la denuncia y aportaron las imágenes de las cámaras a los investigadores. El material resulta ahora clave para intentar identificar al autor y establecer su recorrido posterior.

Una de las muletas quedó abandonada en el edificio como parte de la particular escena del robo y fue incorporada como elemento de interés para la investigación. Mientras tanto, los efectivos policiales continúan analizando los registros de seguridad en busca de pistas que permitan localizar al sospechoso.

El episodio generó sorpresa e indignación entre los vecinos de la zona, no solo por el robo sino también por la particular modalidad utilizada por el ladrón. La secuencia permitió reconstruir con claridad los movimientos previos y posteriores al ingreso al inmueble y se convirtió en la principal evidencia con la que cuentan los investigadores.

Ahora, los efectivos buscan establecer si el mismo individuo pudo haber participado de otros hechos similares registrados en las inmediaciones. Para ello, se analizan las cámaras de seguridad del edificio y de la zona, con el objetivo de reconstruir el recorrido que realizó antes y después del robo.

La investigación continúa bajo intervención de personal de la comisaría octava.