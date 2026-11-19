Una camioneta oficial, alhajas de oro, una notebook y hasta un televisor. Ese fue el botín que se llevaron delincuentes que entraron a robar en una vivienda ubicada en Arturo Seguí, en otro episodio de inseguridad que vuelve a poner bajo la lupa la situación en la zona norte de La Plata.

Fuentes indicaron que el hecho ocurrió en una propiedad de calle 417 y 141. Según la denuncia, el dueño se había retirado alrededor de las 18 del lunes y regresó cerca de las 23. Al llegar descubrió que habían violentado una ventana lateral para ingresar y recorrer el interior de la casa, aprovechando que no había moradores.

Los delincuentes se llevaron distintos objetos de valor, entre ellos un televisor, una notebook, un reloj y un anillo de oro, además de una medalla de la Virgen de Luján. Pero uno de los elementos sustraídos llamó especialmente la atención: una Ford Ranger blanca que estaba estacionada en el garaje y que pertenece al Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires.

La modalidad también vuelve a encender la preocupación por la vulnerabilidad de las viviendas cuando sus ocupantes se ausentan. En este caso, los delincuentes habrían aprovechado las cinco horas en las que la propiedad quedó sin moradores para forzar una abertura, ingresar y llevarse distintos elementos, incluso un vehículo que se encontraba guardado.

En este sentido voceros informaron que tras el robo, se solicitó la inserción del pedido de secuestro del vehículo y la intervención de peritos para relevar la escena. También se requirieron registros de cámaras de seguridad del área del Ministerio de Obras Públicas (MOPU), con el objetivo de reconstruir los movimientos de los delincuentes y establecer cómo escaparon.

El episodio se suma a la preocupación por los hechos delictivos en la zona norte del partido, donde vecinos de distintas localidades vienen reclamando mayores medidas de prevención y respuestas frente a los robos en viviendas. La investigación quedó en manos de las autoridades policiales.