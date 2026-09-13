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Laguna del Monte: volcó una lancha, murieron cuatro pescadores ahogados y buscan a un quinto

Ocurrió en el partido bonaerense de Guaminí. Tres de los pescadores fueron hallados el sábado sin vida y este domingo encontraron al guía.

Por Redacción

Tres pescadores y un guía murieron ahogados mientras que un quinto permanecía desaparecido, luego de que la lancha que los trasladaba diera una vuelta de campana en la Laguna del Monte, en el partido bonaerense de Guaminí.

El accidente, que se produjo este sábado en uno de los espejos de agua que integran el sistema de las Encadenadas del Oeste, provocó un amplio operativo de emergencia, que involucró a personal de Prefectura Naval, Policía Bonaerense, Bomberos Voluntarios de la zona y Defensa Civil.

Fuentes policiales informaron que los fallecidos fueron identificados como José Domingo Carrizo, de 84 años y oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71 años, de Capital Federal; y José Luna, de 70 años.

Durante las últimas horas hallaron el cuerpo del guía de pesca, identificado como José Antonio Bianchi, de 52 años, quien residía en el Balneario Cochicó.

Por lo tanto, permanece desaparecida una quinta persona, que sería el cuarto de los pescadores, cuya búsqueda se retomó a primera hora de este domingo.

De acuerdo con la información preliminar, los cinco hombres se encontraban a bordo de una embarcación cuando, por circunstancias que todavía son investigadas, la lancha perdió estabilidad y se dio vuelta en medio de la laguna.

El vuelco provocó que todos los ocupantes terminaran en el agua, por lo que se activó un operativo de emergencia para intentar localizar a las personas que se encontraban a bordo.

Las tareas se concentraron también en distintos sectores de la laguna para intentar establecer el recorrido que pudo haber realizado la embarcación y determinar dónde podría encontrarse la persona que continúa desaparecida.

La Jefatura de Policía Comunal de Guaminí dispuso la suspensión de las actividades de pesca en el sector de la Laguna del Monte hasta nuevo aviso.

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