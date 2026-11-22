La tragedia ocurrida en el centro de Remedios de Escalada sumó dos nuevas víctimas fatales. A ocho días de la explosión que se produjo durante trabajos sobre la red de gas, se confirmó la muerte de otros dos operarios que permanecían internados en grave estado en un centro de salud de San Justo. De esta manera, el saldo fatal ascendió a cuatro personas.

La noticia fue comunicada por la empresa Exgadet, a la que pertenecían los trabajadores. Según informó la compañía, ambos fallecieron durante la madrugada, luego de permanecer internados por las graves lesiones sufridas en el estallido. Fuentes bonaerenses indicaron que las muertes se produjeron en un cuadro de quemaduras graves, shock séptico y complicaciones respiratorias.

“Lamentamos profundamente informar que dos de nuestros queridos operarios que permanecían internados en grave estado tras la explosión fallecieron esta madrugada”, expresó la firma, que también manifestó su acompañamiento a los familiares y compañeros de las víctimas.

Con estos dos fallecimientos, la lista de muertos quedó integrada por cuatro trabajadores. Los primeros en perder la vida fueron Marcelo García, de 47 años, cuyo cuerpo había quedado atrapado entre los escombros, y Néstor Julián D’Alesandro, de 44. Ambos también trabajaban para la empresa vinculada a las tareas que se desarrollaban en el lugar.

El estallido ocurrió el viernes 13 de noviembre, cerca de las 10.52, en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en una zona comercial de Remedios de Escalada, partido de Lanús. La explosión provocó incendios en distintos locales y obligó a evacuar el sector, mientras trabajaban bomberos y equipos de emergencia.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 6 descentralizada de Lanús, conducida por la fiscal Estévez, que busca establecer cómo se produjo el hecho y si existieron responsabilidades penales.