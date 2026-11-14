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Hay dos detenidos

Lanús: trágica explosión por una fuga de gas

Por Redacción

Una explosión seguida de un incendio en Remedios de Escalada, partido de Lanús, dejó un saldo de una persona fallecida, 30 heridos y dos personas desaparecidas. El episodio se habría originado por una fuga de gas durante trabajos de renovación de la red de distribución y derivó en un operativo.

El estallido ocurrió ayer en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea. Según informó el Municipio de Lanús, siete de los heridos se encuentran en estado grave, seis de ellos internados en el Hospital Evita y otro en el Narciso López. Además, 13 permanecían en observación.

En paralelo, la Fiscalía Descentralizada N° 6 de Lanús ordenó la detención de dos directivos de Metrogas, en el marco de la investigación para determinar las responsabilidades por lo ocurrido.

De acuerdo con la información oficial, en el lugar trabajaba una empresa tercerizada contratada por la distribuidora, identificada como Exgadet. Durante una maniobra con una máquina tuneladora habría dañado un conducto de la red de gas.

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