Una banda acusada de cometer entraderas en La Plata fue desarticulada tras un importante operativo policial que se extendió durante gran parte de la madrugada de este miércoles. Hay tres detenidos y se secuestraron tres vehículos, armas de fuego y distintos elementos que habrían sido utilizados para cometer los robos.

El procedimiento incluyó una extensa persecución por distintas zonas de la ciudad, en la que participaron varios móviles policiales. Durante la fuga, los sospechosos chocaron de costado a uno de los patrulleros, cuyo conductor perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un poste de luz. Pese a la violencia del choque, no se registraron personas heridas.

Como se informó, la persecución se prolongó durante varias horas y llevó a los patrulleros a recorrer distintos sectores de La Plata detrás de los vehículos en los que escapaban los sospechosos. Finalmente, los efectivos lograron interceptar a los integrantes de la banda en la zona de 13 y 71, donde concretaron las detenciones.

Como resultado del operativo, también se secuestraron tres automóviles. Además, los investigadores incautaron dos pistolas, una carabina, herramientas y una escalera.

Los elementos secuestrados serán parte de la investigación para determinar su posible vinculación con los hechos delictivos que se les atribuyen a los sospechosos.

El operativo se desarrolló durante gran parte de la madrugada de este miércoles y permitió poner a disposición de la Justicia a los tres acusados, en una investigación por una presunta banda dedicada a cometer entraderas en nuestra ciudad.