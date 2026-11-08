Las claves del juicio a La Toretto por la muerte de Walter Armand

El juicio por la muerte de Walter Armand entró en su tramo decisivo. Después de cinco jornadas atravesadas por pericias, testimonios de familiares y allegados, discusiones entre las partes y momentos de fuerte tensión, quedó cerrada la etapa probatoria. El Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata confirmó que los alegatos se realizarán el 24 de noviembre, una instancia clave antes de que se conozca el veredicto sobre la responsabilidad de Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, en el choque fatal ocurrido en 13 y 532.

En la última jornada, la defensa desistió de los testigos que había propuesto y se dio por terminada la producción de pruebas. El debate quedó encaminado hacia los alegatos, donde la fiscalía y la querella buscarán sostener la acusación por homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé penas de 8 a 25 años de prisión.

La semana había comenzado con uno de los momentos más sensibles: la declaración de Alvite. Frente a los jueces, la joven se quebró y pidió disculpas a la familia de la víctima. Sin embargo, esas palabras no fueron aceptadas por los allegados de Walter. Milton Armand, su hermano, volvió a dejarlo en claro a EL DIA, al hacer un balance de las cinco jornadas.

“No lo tomamos, ni lo aceptamos. Tendría que haber sido en su momento y no ahora en esta instancia frente a los jueces. Muy armado y muy teatro. Creo que si era sentido, era desde el primer momento y nunca lo hizo”, sostuvo.

Uno de los puntos centrales del debate fue la hipótesis de una picada entre dos vehículos aquella madrugada. El ingeniero Raggio, de la Asesoría Pericial, estimó que el auto conducido por Alvite circulaba a una velocidad de entre 82 y 85 Km/h al momento del impacto contra la moto. También expuso que, durante el recorrido, cruzó seis semáforos en rojo, mientras que el vehículo conducido por Valentina Velázquez habría pasado cuatro señales de ese tipo.

En esa misma etapa declararon policías que intervinieron en distintas medidas de la investigación, entre ellas los allanamientos realizados para buscar el celular de Alvite. Las comunicaciones y los intercambios posteriores al choque también tuvieron su lugar en el debate. Una de las amigas de la acusada recordó que, en el grupo de WhatsApp que compartían, Alvite había escrito “finjan demencia”, además de pedirles que restringieran el acceso a sus redes.

Pero las jornadas también estuvieron atravesadas por el dolor de la familia Armand. Milton y Laura, hermanos de Walter, reconstruyeron cómo cambió la vida de sus seres queridos desde aquella madrugada. Sus testimonios estuvieron entre los momentos más conmovedores del juicio. También estuvo presente su madre, Nieves, que no pudo contener las lágrimas durante las declaraciones.

El momento de máxima tensión

La cuarta audiencia sumó los relatos de los psiquiatras María Rodríguez y Ernesto Scorians, de la Asesoría Pericial de La Plata, quienes evaluaron a Alvite durante su detención. Rodríguez describió las preocupaciones que la joven le había manifestado en las entrevistas: que le generaba malestar compartir el lugar de encierro con “personas de distinta condición social”, que tenía temor por su seguridad y que le angustiaba su imagen. En contrapartida, en las últimas horas se divulgaron fotos de Alvite en la cárcel, imágenes que causaron revuelo (ver aparte).

En las últimas audiencias también declararon amigos de Alvite, entre ellos Lourdes y Tomás, dueño del auto conducido por La Toretto. Este último reconoció que había consumido alcohol y que le dio indicaciones para regresar esa noche. También declaró el exnovio que contó que le había enseñado a conducir y la describió como inexperta al volante. Otros allegados hablaron de su personalidad y sus proyectos.

Con la prueba cerrada, los alegatos serán el 24 de noviembre. El debate está a cargo del TOC II, integrado por Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo. La defensa de Alvite está a cargo de Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, mientras que Valentina Velázquez es asistida por la defensora oficial Raquel Ponzinibio. Por la querella intervienen Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando, junto con los abogados Ignacio Grimaldi, Gonzalo Paszkiewicz, Bautista Leguizamón, Mariano Refi y Bautista Hernández.

El Ministerio Público Fiscal está representado por Martín Chiorazzi y Mariano Sibuet.