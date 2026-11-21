Dos mujeres de nacionalidad peruana, de 38 y 39 años, fueron aprehendidas este sábado en La Plata, luego de que agentes de la Guardia Urbana de Prevención (GUP) advirtieran una situación sospechosa en la vía pública. Según informaron fuentes policiales, ambas habrían intentado desprenderse de varios envoltorios que contenían cocaína.

El episodio ocurrió en diagonal 73, entre las calles 63 y 4, donde personal municipal tenía demoradas a las dos sospechosas cuando arribaron efectivos del Comando de Patrullas, alertados a través de un llamado al 911.

De acuerdo con el parte oficial al que accedió este diario, las mujeres fueron observadas mientras presuntamente arrojaban pequeños paquetes de nylon al suelo, una maniobra que motivó la intervención de las autoridades.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a identificar a las involucradas y, en presencia de testigos, realizaron el secuestro de 15 envoltorios que contenían una sustancia sospechosa.

Secuestraron cocaína e intervino la Justicia

Tras el procedimiento, las dos mujeres fueron trasladadas a la Comisaría Novena de La Plata, donde se realizaron las actuaciones correspondientes y se analizó el material incautado.

Según precisaron las fuentes consultadas, las pruebas realizadas sobre la sustancia arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de siete gramos.

Como consecuencia, ambas quedaron aprehendidas en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados con estupefacientes.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 2 del Departamento Judicial La Plata, que avaló el procedimiento policial y dispuso las actuaciones correspondientes.

Asimismo, la autoridad judicial solicitó que las dos aprehendidas fueran puestas a disposición de la Justicia en la primera audiencia, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del hecho y el destino que tenía la droga secuestrada.