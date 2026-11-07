Felicitas Alvite aparece en dos imágenes durante festejos con otras internas en las cárceles donde estuvo detenida. Los peritos habían señalado que manifestaba malestar por compartir el encierro con personas de "otra condición social". La defensa cuestionó el alcance de las evaluaciones.

Dos fotografías de Felicitas Alvite, conocida como "La Toretto de La Plata", durante su paso por distintas unidades penitenciarias bonaerenses quedaron en el centro de una nueva controversia en el juicio por la muerte de Walter Armand. Las imágenes la muestran participando de festejos de cumpleaños junto a otras internas, una circunstancia que vuelve a poner bajo discusión algunos aspectos de la pericia psiquiátrica presentada durante el debate.

El material, al que accedió EL DIA y que circula en el entorno familiar de la joven, corresponde a dos momentos de su detención: uno en la alcaidía de Melchor Romero y otro en la cárcel de mujeres de Magdalena. En ambas fotografías se observa a Alvite compartiendo celebraciones con otras detenidas.

Felicitas Alvite, compartiendo un "pancho party" en el penal de Magdalena

Las escenas adquieren relevancia en el contexto de las declaraciones de los especialistas de la Asesoría Pericial de La Plata, María Celia Rodríguez y Ernesto Scorians, quienes evaluaron a la acusada. Durante el juicio, ambos sostuvieron que no presenta una enfermedad psiquiátrica grave, que comprende la gravedad de los hechos y que manifestaba preocupación por su situación personal durante el encierro.

Uno de los puntos que generó controversia fue que, según explicaron los profesionales, Alvite expresaba malestar por compartir el lugar de detención con personas de "otra condición social". Las fotografías muestran, en cambio, a la joven participando de encuentros y celebraciones con otras internas.

Las imágenes, por sí solas, no permiten determinar el estado emocional de Alvite ni invalidar una evaluación clínica. Sin embargo, suman un elemento a una discusión que ya había generado fuertes cruces en el juicio: qué aspectos de la vida de la acusada fueron considerados por los especialistas y hasta dónde llegan las conclusiones de sus informes.

Qué dijeron los psiquiatras sobre Felicitas Alvite

Uno de los momentos más tensos del debate se produjo durante las declaraciones de Rodríguez y Scorians. Los peritos explicaron que Alvite manifestaba preocupación por su situación en prisión y por la posibilidad de perder la libertad.

Rodríguez sostuvo que no había observado signos de angustia vinculados específicamente con el motivo de la detención. "Estaba preocupada por ella y por su situación en la cárcel, no por el motivo que la llevó a la cárcel", fue una de las conclusiones que expuso durante su declaración.

La especialista diferenció así el sufrimiento relacionado con las consecuencias personales del encierro de una eventual angustia asociada con los hechos que originaron la causa. Según su evaluación, Alvite aparecía centrada en su situación individual.

En ese contexto, las fotografías de los cumpleaños vuelven a poner sobre la mesa las circunstancias de su convivencia con otras detenidas y las manifestaciones de malestar que describieron los profesionales.

Los cuestionamientos de la defensa

La defensa de Alvite, integrada por Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, cuestionó durante la audiencia el procedimiento utilizado por los especialistas. Los abogados preguntaron si los peritos habían leído la causa penal. Los profesionales respondieron inicialmente que no y luego aclararon que la habían examinado parcialmente.

Los defensores señalaron que no se habían considerado de manera integral distintos elementos del expediente, entre ellos la declaración indagatoria de Alvite, en la que manifestó arrepentimiento por lo ocurrido, y otros pasajes en los que expresó pedidos de disculpas a la familia de Walter Armand.

También pusieron en discusión la duración de las entrevistas psiquiátricas, que habrían sido de aproximadamente una hora cada una, y la metodología empleada para evaluar el estado emocional de la acusada.

Los peritos, por su parte, mantuvieron sus conclusiones. El intercambio derivó en un pedido de recusación de los especialistas por parte de la defensa, que fue rechazado por el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata.