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EN EL BARRIO EL PELIGRO

Le dieron salchichas al perro para entrar a robar

Archivo

Por Redacción

Un matrimonio del barrio platense El Peligro soportó una madrugada de terror ayer luego que delincuentes ingresaran a su casa, donde le dieron de comer salchichas al perro para distraerlo y escaparon con lo que alcanzaron a robar.

Según pudo saber este diario, este episodio de inseguridad ocurrió en una vivienda de la calle 218, a la cual se metieron por la fuerza minutos después de las 2 tras provocar distintas roturas.

En esos momentos, la pareja se despertó sobresaltada por fuertes ruidos que provenían de la cocina y ante los gritos de desesperación de su mujer, su esposo decidió levantarse de la cama y fue hasta la cocina.

Una vez allí, el hombre vio marcas de pisadas en el suelo, daños en la puerta, la ventana estaba abierta y la reja protectora se hallaba violentada, estimándose que los escruchantes entraron por ahí. Luego los damnificados notaron el faltante de un celular y de algunas salchichas que le dieron al perro de la casa. Ya por la mañana, observaron que el cerco del frente había sido dañado, al igual que la puerta de la cabina del gas.

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