Le gatillan dos veces a un motociclista en un asalto

Un hombre de 52 años sufrió en las últimas horas quizá el mayor susto de su vida, por culpa de otro violento episodio de inseguridad en La Plata.

Este diario pudo saber de fuentes confiables que la víctima padeció un estremecedor asalto cuando alrededor de las 23.30 de esa jornada circulaba por las calles 528 y 145 a bordo de su moto Gilera SMX 200 Enduro, roja y negra, por la primera de esas arterias.

Cuando nada hacía presagiarlo, imprevistamente fue interceptado por un grupo de cinco menores de edad, que, se informó, salieron de un descampado del lugar y enseguida le apuntaron con un arma de fuego.

Segundos después, el damnificado por la situación supo que el propósito de la bandita era despojarlo de su rodado.

Una fuente del caso reveló que, a tal fin, lo amedrentaron diciéndole “andate, porque te quemamos” mientras uno de los delincuentes apretó en dos ocasiones el gatillo percutor del arma -en dirección al rostro del hombre- aunque sin que saliera ningún proyectil.

Paralizado por el miedo y no dispuesto a poner en riesgo su vida, el motociclista se alejó entonces del lugar por 146 hacia 32. Se hizo saber que los menores lo despojaron de la moto, de dinero en efectivo que llevaba, de su celular y documentación personal. Por estas horas se intenta esclarecer el caso.