Le hicieron el “cuento del tío” con una falsa amiga y la asaltaron en Ensenada

Una jubilada de 82 años fue víctima de un engaño telefónico que terminó en un violento asalto en su casa de El Dique, en Ensenada. Los delincuentes se hicieron pasar por familiares de una amiga, consiguieron que les facilitara su dirección y, una vez dentro de la vivienda, la obligaron a entregar dinero y otros objetos de valor.

El episodio ocurrió en una propiedad de 42 bis entre 123 y 124. Según consta en la denuncia, la mujer recibió un mensaje de WhatsApp de un número que tenía agendado como el de una amiga que vive en La Plata. Del otro lado, una persona le pidió que le transfiriera $420.000 porque supuestamente tenía problemas para ingresar a su cuenta bancaria.

En un primer momento, la jubilada respondió que no tenía dinero hasta cobrar sus haberes. Sin embargo, después volvió a comunicarse y ofreció entregarle el monto en efectivo. Fue entonces cuando la falsa amiga le dijo que enviaría a sus sobrinos en un taxi. Incluso le pidió que le pasara su dirección por escrito.

Unos minutos después, la víctima vio llegar a dos hombres. Ambos tenían entre 20 y 30 años.

Ya dentro de la casa, uno de los asaltantes le indicó un alias bancario y la mujer realizó la transferencia de los 420.000 pesos. Pero la maniobra no terminó ahí. Cuando preguntó por el dinero en efectivo que había ofrecido, el ladrón le anunció: “Esto es un asalto”.

A partir de ese momento, comenzó a exigirle dólares y oro. Revisó muebles y pertenencias. También le arrancó una alianza de oro. Antes de escapar, uno de los ladrones la tomó de ambos brazos, la empujó y la obligó a sentarse en un sillón. La mujer no sufrió heridas de gravedad, pero quedó expuesta a una situación de extrema vulnerabilidad. La denuncia fue radicada en la comisaría Tercera de Ensenada. No hay detenidos por el caso.