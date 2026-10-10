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Lisandro olmos

Le ofrecieron cobertura médica pero era una estafa

Por Redacción

Un jubilado de Lisandro Olmos denunció haber sido víctima de una presunta estafa virtual luego de recibir un llamado por WhatsApp de una persona que, según contó, se presentó como empleado de PAMI y le ofreció gestionar beneficios. La maniobra habría terminado con la solicitud fraudulenta de un préstamo por más de $2 millones y la transferencia de casi $1 millón de su cuenta bancaria.

Según denunció, el estafador le ofreció una computadora y cobertura para medicamentos. Para supuestamente gestionar los beneficios, le pidió escanear su DNI y fotografiar su rostro sin anteojos.

Luego recibió un mensaje de alguien que se habría presentado como empleado de una entidad bancaria, con un aviso sobre un préstamo que no había solicitado. Para cancelarlo, le enviaron un enlace que descargó la aplicación “Supremo”, que permite el acceso remoto al celular.

El sospechoso también le habría indicado ingresar a Cuenta DNI y al home banking. La maniobra se interrumpió cuando llegó su hija, advirtió el engaño y lo ayudó a cortar la comunicación.

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