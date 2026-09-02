Le pegaron 4 tiros a un hombre con prontuario

Un hombre de 30 años fue detenido ayer luego de ingresar gravemente herido al Hospital San Roque de Gonnet tras haber protagonizado, según manifestó, un altercado con otros sujetos. Al ser identificado, la Policía comprobó que sobre él pesaba una orden de captura activa por una causa de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El episodio es investigado ahora por personal de la comisaría décima de City Bell y la UFI N° 6 de La Plata.

La víctima fue identificada como Juan Lirio, de 30 años. Según informaron fuentes policiales, el hombre fue trasladado al centro asistencial en un vehículo particular por personas de su entorno.

Al ser atendido, presentaba cuatro heridas de bala, una de ellas en el abdomen, otra en una mano y dos en el brazo derecho.

Debido a la gravedad de las lesiones, Lirio debió ser intervenido quirúrgicamente y los médicos tuvieron que extirparle una parte del intestino. Tras la operación quedó internado y bajo observación, aunque se encuentra, por el momento, fuera de peligro.

De acuerdo con su propio relato, había mantenido un altercado con varias personas, aunque no pudo precisar dónde se produjo el ataque. Los investigadores también entrevistaron a los amigos que lo trasladaron al hospital, pero hasta el momento no habrían aportado información relevante sobre las circunstancias del hecho.

Mientras se realizaban las averiguaciones de rigor, los efectivos establecieron que Lirio tenía una orden de detención activa en el marco de la IPP N° 06-00-013618/25 por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La medida había sido solicitada por el Juzgado de Garantías N° 1 de La Plata, con intervención de la UFI N° 18. Tras tomar conocimiento de la situación, las autoridades judiciales dispusieron que permaneciera detenido y bajo custodia policial.

Según los registros incorporados a la investigación, sobre Lirio también figura una captura vinculada a delitos previstos en la Ley de Drogas N° 23.737, por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercialización propiamente dicha.

Además, cuenta con antecedentes en una causa iniciada el 26 de enero de 2026, por abuso de armas agravado, con intervención de la UFI N° 11 de La Plata.

En paralelo a la situación judicial del herido, la UFI N° 6 ordenó una serie de medidas para determinar las circunstancias en las que se produjo el ataque y establecer la identidad de los agresores.

Por el momento, el hecho fue caratulado como lesiones por heridas de arma de fuego, mientras los investigadores intentan reconstruir qué ocurrió antes de que el hombre fuera trasladado al hospital San Roque de Gonnet.