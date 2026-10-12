Le pidió una foto sexual y después lo extorsionó

Un vecino de 55 años de la zona de Parque Castelli denunció haber sido víctima de una extorsión luego de entablar una conversación por Instagram con una mujer que, después de intercambiar mensajes y fotografías, comenzó a exigirle dinero bajo la amenaza de difundir una imagen suya entre sus contactos. Según consta en la presentación policial, la persona detrás del perfil le pidió ayuda para pagar el alquiler y advirtió que, si no recibía lo que solicitaba, expondría al hombre ante sus conocidos.

Según pudo saber EL DIA, el caso quedó caratulado en la Justicia como “extorsión” y vuelve a poner el foco sobre los riesgos de los contactos que se inician en las redes sociales y luego derivan en amenazas. Aunque no hubo un encuentro presencial, el mecanismo tiene puntos en común con otras maniobras de engaño y presión que ya fueron investigadas en La Plata, incluidas las conocidas como “viudas negras virtuales”.

De acuerdo con la denuncia, todo comenzó durante la noche del último sábado, cuando el hombre recibió una solicitud de seguimiento desde una cuenta de Instagram. Según su relación, como advirtió que tenían un contacto en común, decidió aceptar. Al mediodía del día siguiente, ambos comenzaron a conversar a través del chat de esa plataforma.

La charla continuó por WhatsApp, luego de que la persona que se presentó como mujer le facilitara un número telefónico. En ese intercambio, ella le envió una fotografía y después le pidió que hiciera lo mismo. El vecino accedió y y le envió una fotografía de contenido sexual.

Fue entonces cuando, según relató ante las autoridades, la conversación cambió de tono. La interlocutora comenzó a enviarle capturas de pantalla de perfiles de personas que el hombre tenía entre sus contactos y utilizó esa información para presionarlo. Le exigió que la ayudara a pagar el alquiler y amenazó con distribuir la fotografía recibida, acompañada de insultos, entre sus conocidos si no accedía al pedido.

Ante esa situación, el denunciante decidió dejar de responder. El denunciante indicó que no llegó a conocer ningún dato personal de la persona con la que había conversado y que tampoco le transfirió dinero. Sin embargo, a pesar de no haber entregado dinero, sostuvo que los mensajes intimidatorios continuaban llegando al momento de radicar la denuncia.

Como se mencionó, el caso presenta un punto de contacto con las maniobras conocidas como “viudas negras”. En otras investigaciones difundidas por EL DIA, las amenazas y las exigencias de dinero también aparecieron después de contactos iniciados por redes sociales o aplicaciones.

En esta oportunidad, se informó, la denuncia busca que se investigue quién estaba detrás de la cuenta y de las comunicaciones por WhatsApp.