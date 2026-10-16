Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
A un chofer de Uber

Le robaron el auto a punta de pistola en Ensenada

Por Redacción

Un conductor de Uber fue víctima de un violento asalto durante la madrugada de ayer en Ensenada. Un grupo de delincuentes lo amenazó con un arma, lo golpeó y le robó el auto con el que trabajaba, además de sus pertenencias.

El hecho ocurrió cerca de las 3, en la zona de 126 y 39. Según la denuncia, el chofer circulaba en un Chevrolet Prisma negro y se dirigía a buscar a un pasajero cuando fue interceptado por varios sospechosos. Según pudo saber EL DIA, dos de los atacantes llegaron en motos y se ubicaron detrás del vehículo. Cuando el conductor intentó retroceder, un tercer ladrón se acercó a pie y lo apuntó con una pistola. Luego se sumaron otros hombres y lo obligaron a bajar.

De acuerdo con su relato, el asaltante armado lo golpeó en la cabeza con los puños y con el arma. La víctima calculó que eran entre seis y ocho delincuentes, que escaparon con el auto.

Tras el ataque, el chofer fue a la guardia del Hospital Gutiérrez para recibir atención. Se investiga.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?