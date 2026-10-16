Le robaron el auto a punta de pistola en Ensenada

Un conductor de Uber fue víctima de un violento asalto durante la madrugada de ayer en Ensenada. Un grupo de delincuentes lo amenazó con un arma, lo golpeó y le robó el auto con el que trabajaba, además de sus pertenencias.

El hecho ocurrió cerca de las 3, en la zona de 126 y 39. Según la denuncia, el chofer circulaba en un Chevrolet Prisma negro y se dirigía a buscar a un pasajero cuando fue interceptado por varios sospechosos. Según pudo saber EL DIA, dos de los atacantes llegaron en motos y se ubicaron detrás del vehículo. Cuando el conductor intentó retroceder, un tercer ladrón se acercó a pie y lo apuntó con una pistola. Luego se sumaron otros hombres y lo obligaron a bajar.

De acuerdo con su relato, el asaltante armado lo golpeó en la cabeza con los puños y con el arma. La víctima calculó que eran entre seis y ocho delincuentes, que escaparon con el auto.

Tras el ataque, el chofer fue a la guardia del Hospital Gutiérrez para recibir atención. Se investiga.