Le robaron el auto y lo arrastraron 20 metros

Un conductor de la aplicación Uber fue víctima de un violento asalto en La Plata, donde dos delincuentes lo obligaron a bajar de su auto y escaparon con el rodado. En medio de la desesperación por recuperarlo, la víctima intentó perseguirlos, terminó sobre el capot de otro vehículo y cayó al asfalto tras ser arrastrado unos 20 metros. Sufrió un golpe en la cabeza.

El episodio ocurrió ayer alrededor de las 6 de la mañana en la zona de 119 y 52, cuando el conductor se encontraba realizando viajes y había estacionado durante unos 15 minutos. En ese momento, un Renault Sandero gris se detuvo a pocos metros, con tres ocupantes en su interior.

Según la denuncia, dos hombres descendieron y se acercaron al Volkswagen Vento gris del trabajador con la aparente intención de pedirle indicaciones. Sin embargo, segundos después comenzaron a exigirle que entregara el auto. En medio de un forcejeo, lo sacaron por la fuerza y uno de ellos se puso al volante para llevárselo.

Los sospechosos estaban encapuchados y lo intimidaron verbalmente. Cuando advirtió que el vehículo robado no arrancaba, el conductor intentó abrir la puerta y luego se subió al capot del Sandero. El auto finalmente se puso en marcha y lo llevó unos 20 metros, hasta que cayó y se golpeó la cabeza.

La investigación está en manos de la Justicia y avanzar para identificar a los responsables.