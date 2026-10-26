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Le robaron la notebook y los "mejores recuerdos" en una cervecería de La Plata

Una clienta olvidó su mochila con una laptop y recuerdos personales en un concurrido local gastronómico de 7 y 58. Pide colaboración para recuperarla.

Por Redacción

La inseguridad sacudió a una conocida cervecería platense ubicada en la zona de 7 y 58, cuando una clienta que había concurrido al establecimiento sufrió el hurto de su mochila, la cual contenía una computadora con material de trabajo invaluable y sus "mejores recuerdos". El hecho ocurrió el pasado viernes, 23 de octubre, a las 20:00, momento en el que el local comercial se encontraba con movimiento de clientes y la damnificada olvidó sus pertenencias en el salón.

A través de las cámaras de seguridad del comercio, la víctima logró registrar el accionar de los involucrados y expuso la secuencia completa que ya se encuentra bajo la mira de los investigadores. Según relató la damnificada, "en el primer video se ve como uno lo quiere ir a buscar para avisarle que se la olvidó, y en el segundo video como se guarda la computadora mía", añadiendo además que posee otro registro fílmico "donde se va con la mochila también".

Ante la desesperación por recuperar información laboral y archivos personales irremplazables, la vecina hizo un fuerte llamado a la solidaridad en redes sociales y medios digitales para identificar a los jóvenes que se apropiaron de sus pertenencias y espera que la difusión de las imágenes permita localizar a los autores del hecho en la zona.

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