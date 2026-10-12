Les desvalijaron la casa mientras estaban en un cumpleaños en Berisso

Una pareja que había salido a festejar un cumpleaños sufrió un robo en su casa de Berisso durante la madrugada. Mientras estaban fuera, tres ladrones ingresaron a la propiedad, revolvieron distintos ambientes y permanecieron cerca de una hora dentro de la vivienda . Al regresar, los damnificados encontraron todo revuelto y descubrieron -además- que les habían robado un revólver.

Según la denuncia, el episodio se descubrió alrededor de las 3, cuando la empresa de alarmas se comunicó con uno de los propietarios para advertirle sobre una posible situación irregular. Aunque en ese momento no pudo atender el llamado, junto con su pareja decidió revisar las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda.

Fue entonces cuando observaron que había tres hombres dentro del inmueble, revisando las pertenencias y recorriendo los ambientes. Ante esa situación, dieron aviso al 911 y emprendieron el regreso a su casa mientras seguían las imágenes desde un celular.

Cuando llegaron, los sospechosos ya habían escapado. La vivienda estaba revuelta y, al revisar, los propietarios advirtieron que faltaba un revólver calibre 38, entre otros elementos de valor.

De acuerdo con el relato, los delincuentes habrían ingresado tras forzar el pestillo de una ventana. Al arribar, los efectivos les indicaron que no tocaran nada, debido a la posible presencia de huellas dactilares. Las filmaciones quedaron pendientes de ser entregadas para avanzar con la investigación.

Por el momento, el único faltante identificado con precisión fue el arma, aunque los damnificados señalaron que todavía debían revisar otros objetos de valor que había en la propiedad.

En la denuncia, uno de los propietarios aportó un dato que ahora podría ser relevante para la investigación: el día anterior había concretado una operación comercial y les había comentado la operación a dos o tres personas. Por ese motivo, sospecha que los ladrones podrían haber buscado el dinero de esa transacción, aunque no se informó que se hayan llevado efectivo.