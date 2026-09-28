Liberan a dos personas encerradas en un local

Un hombre de 44 años fue aprehendido ayer en Punta Lara, acusado de haber privado ilegalmente de la libertad a tres personas en el marco de un conflicto originado por un alquiler y el retiro de pertenencias.

El hecho ocurrió alrededor de las 16.30 en Almirante Brown, entre 70 y 72, donde personal policial intervino luego de constatar que las víctimas se encontraban encerradas bajo llave dentro de un local.

Según el parte policial, el aprehendido fue identificado como Facundo Francisco Fiorelli, de 44 años, mientras que las personas afectadas fueron identificadas como Jorge Antonio Irala (46), María Ofelia Irala (49) y Miriam Hendrickson (47).

Fiorelli fue trasladado y quedó a disposición de la UFI N° 11 de La Plata, que interviene en la causa caratulada como “Privación ilegal de la libertad”. La Justicia dispuso las actuaciones de rigor para avanzar con la investigación y determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio.

De acuerdo con la información incorporada en el parte policial, el conflicto se habría iniciado a partir de una disputa vinculada con un alquiler y el retiro de pertenencias. En ese contexto se produjo la situación que derivó en la intervención de los efectivos y en la posterior aprehensión del acusado.

La Policía llegó al lugar y, tras verificar que las tres personas permanecían encerradas bajo llave en el interior del inmueble, procedió a intervenir y liberar a los damnificados. Luego se identificó y aprehendió a Fiorelli, quien quedó a disposición de la Justicia.

Ahora, la investigación deberá establecer con precisión cómo se inició la disputa.