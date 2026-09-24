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EMPLEADA DE DELSUD

Liberan a una acusada en la causa de los loteos ilegales

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Por Redacción

Milena del Sol Dell’Aqua, una de las cuatro personas que habían sido detenidas en el marco de la investigación por presuntas estafas vinculadas con la comercialización de terrenos en La Plata, recuperó la libertad en las últimas horas. La mujer había sido la primera en ser arrestada, cuando fue localizada en su domicilio de Berisso, y permaneció detenida mientras avanzaban las primeras medidas de la causa.

Según confirmó una fuente judicial a EL DIA, la decisión estuvo vinculada con el rol que la investigación le atribuye dentro de la presunta operatoria. De acuerdo con la pesquisa, Dell’Aqua habría tenido participación principalmente en la captación de compradores y en tareas comerciales, pero no ocuparía un lugar central dentro del entramado que la Justicia busca reconstruir.

“Su participación en el entramado era la captación, no tan relevante”, explicó la fuente consultada por este diario.

La situación de Dell’Aqua contrasta con la de los otros tres imputados alcanzados por las órdenes de detención. Francisco Alberto Vila Basualdo, titular del Grupo Del Sud, y Eugenia Martínez se presentaron voluntariamente en la sede de la DDI La Plata, acompañados por el abogado Marcelo Peña. También se entregó Nadia Antonella Lima, quien hasta ese momento permanecía prófuga.

La investigación se concentra principalmente en los emprendimientos Sophenia y Garden y contempla diez hechos de presunta estafa, en una causa que es investigada por el fiscal Juan Menucci, de la UFI N° 5 departamental, y donde las detenciones habían sido ordenadas por la jueza de Garantías N° 5, Marcela Inés Garmendia.

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