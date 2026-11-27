La Justicia dispuso la inmediata libertad de un joven de 23 años que había sido aprehendido tras protagonizar una pelea con su hermano, de 28, quien terminó con heridas de arma blanca en una vivienda de Villa Elvira.

Según fuentes del caso, en el marco de esta investigación, la víctima fue sometida a un examen médico-legal, que constató cinco lesiones superficiales en la cara lateral derecha del cuello. También se constató una lesión superficial de aproximadamente tres centímetros en la región del omóplato derecho y restos hemáticos en la pierna izquierda.

De acuerdo con la evaluación médica, las lesiones observadas podrían demandar un período de incapacidad inferior a 30 días, siempre que no surgieran complicaciones, por lo que han sido consideradas jurídicamente como leves.

Ante esa situación y, pese a la aprehensión inicial del sospechoso, el fiscal interviniente, Patricio Barraza, consideró que no se habían reunido hasta ese momento elementos convictivos suficientes para requerir la detención ni para recibirle declaración indagatoria.

Por ese motivo, resolvió disponer su inmediata libertad, previa certificación de que no pesaran pedidos de captura u otro impedimento legal.

El hecho, cuyas motivaciones por ahora siguen sin trascender, ocurrió en una propiedad de la calle 78 entre 116 y 117.

En el procedimiento fueron secuestradas las prendas que llevaba la víctima: medias, ropa interior, pantalón, una remera con manchas hemáticas y zapatillas, elementos que quedaron a disposición de la investigación.

Los voceros consultados indicaron que el joven de 23 años, para acceder a la libertad, debía fijar domicilio, aunque se desconoce si fijará el mismo donde ocurrió el incidente u otro.

Habrá que ver cuál es el futuro de la causa, ya que en Argentina las lesiones leves (ya sean dolosas o culposas) son un delito de acción dependiente de instancia privada. Esto significa que, por regla general, la causa se mantiene únicamente si la víctima manifiesta su voluntad de instar la acción penal.

Seguramente esa citación se hará cuando se recupere, aunque se desconoce por ahora qué decisión tomará respecto de lo ocurrido, ya que vincula directamente a un familiar.

En el barrio el episodio generó gran tensión al llegar a conocimiento de los vecinos.

Intervino el Comando de Patrulla La Plata y la comisaría de Villa Ponsati.