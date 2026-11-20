Un episodio de violencia se registró durante los festejos por el aniversario de La Plata, cuando un presunto delincuente fue interceptado por un grupo de personas en pleno centro de la ciudad. El sospechoso tenía una riñonera y ocho teléfonos celulares que habrían sido robados durante el show.

El hecho ocurrió a la altura de 6 y 50, en medio de la multitud estaba regresando de las celebraciones. Según los testimonios registrados en el lugar, el hombre habría actuado junto a otros dos cómplices, que lograron escapar corriendo antes de que fuera retenido.

La situación escaló rápidamente y varias personas comenzaron a golpear al sospechoso en plena calle, en una escena que quedó marcada por los reclamos y la indignación de quienes aseguraban haber sido víctimas de los robos.

"Me robaron en el show", gritó una de las personas afectadas, mientras otros reclamaban que devolviera las pertenencias.

"Miralo al hdp", expresó uno, mientras una joven que participaba de la escena se quedó con una bolsa de comida que llevaba el sospechoso y lanzó: "Si vos me robás, yo te choreo".

La Policía Motorizada llegó al lugar aproximadamente cinco minutos después de que se produjera la agresión y tomó intervención en el episodio.