Llegaron del Conurbano a Gonnet, pero no a pasear

Dos mujeres fueron aprehendidas en Gonnet, acusadas de intentar robar prendas de vestir en un local de indumentaria deportiva ubicado sobre el Camino Centenario. Los episodios, conocidos bajo la modalidad de “mecheras”, quedaron bajo investigación de la Justicia. Un dato que surgió de las actuaciones es que ambas tienen domicilio declarado en el Conurbano bonaerense y no en La Plata.

Los procedimientos se realizaron en un comercio situado en el Camino Centenario entre 506 y 507, donde intervino personal policial tras advertirse maniobras sospechosas vinculadas con la sustracción de mercadería. Según los informes oficiales, las dos mujeres fueron interceptadas en situaciones diferentes, aunque en el mismo establecimiento.

En uno de los casos, una de las sospechosas habría intentado retirarse del negocio con dos camperas deportivas ocultas entre sus prendas. La maniobra fue detectada y se dio intervención a los efectivos que se encontraban en el lugar, quienes procedieron a su aprehensión y al secuestro de la ropa.

En el segundo episodio, otra mujer habría intentado llevarse tres camperas y tres pantalones sin abonarlos. Cuando se disponía a salir del comercio, se activó el sistema de alarma, lo que permitió advertir la situación. Además de las prendas, se secuestraron partes de los dispositivos de seguridad que habrían sido arrancados.

Ambos procedimientos quedaron en manos de la comisaría Decimotercera de Gonnet, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 de La Plata. Otro dato que surge de los registros policiales es que las dos mujeres tienen domicilios declarados en el partido de Tres de Febrero.