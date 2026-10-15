Llevó un arma a la escuela y baleó a un compañero

Un adolescente de 17 años fue aprehendido acusado de haberle disparado a un compañero de 18 dentro de una escuela de Villa Dorrego, en el partido bonaerense de La Matanza. El episodio ocurrió ayer en el baño de la institución y, según relató la víctima, los tiros se habrían escapado mientras el otro joven le mostraba el arma que había llevado al establecimiento.

El hecho se registró en la Escuela N° 58, ubicada en Donizetti y De Luca. Personal policial de la Comisaría Sur 4ª acudió al lugar tras recibir un alerta por un alumno que había sufrido heridas de arma de fuego en el abdomen y en uno de sus brazos.

Cuando los efectivos llegaron, el joven ya había sido trasladado de urgencia a un hospital de la zona por docentes que lo llevaron en un vehículo particular. De acuerdo con la información difundida, antes de ingresar al quirófano para ser operado, el estudiante les contó a las enfermeras que su compañero le estaba mostrando un arma cuando se produjeron los tiros.

La reconstrucción inicial indicó que el episodio ocurrió dentro del baño de la escuela y que el adolescente había llevado una pistola calibre .22. Tras el hecho, el sospechoso fue aprehendido y el arma fue recuperada por la Policía, luego de que el joven la descartara. La investigación busca determinar las circunstancias en las que se produjo el disparo y establecer las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, el alumno herido debió ser intervenido.