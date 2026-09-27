Lluvia de accidentes: las rutas de la Región y la Autopista fueron escenarios de fuertes choques

Una serie de incidentes viales ocurrieron este domingo en las principales arterias de conexión de La Plata y sus alrededores dejó un saldo de múltiples heridos, importantes daños materiales y complicaciones vehiculares. En la Ruta 2 se registraron dos incidentes viales, al igual que en la Autopista que une la Ciudad con CABA.

La Ruta 2, durante este domingo lluvioso, fue escenario de dos siniestros viales en la mano de sentido ascendente (rumbo a la Costa Atlántica). A la altura del kilómetro 62, un Volkswagen UP ocupado por dos jóvenes despistó y volcó de manera violenta hasta quedar alojado en el cantero central de la autovía.

Según se pudo conocer, la conductora, de 19 años, debió ser asistida por personal de Aubasa y trasladada consciente, con heridas leves, al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero.

En la misma traza, pero a la altura del kilómetro 44, una motocicleta Okinoi 110 embistió la parte lateral trasera derecha de un Peugeot 208 que circulaba en su misma dirección y era conducido por una mujer, de 42 años, que resultó ilesa. Como consecuencia del impacto, el motociclista de 32 años sufrió lesiones leves y también fue derivado al centro de salud de Melchor Romero, generando reducciones temporales en el carril lento.

También, en la zona de la Ruta 36 y la calle 480, dentro de la jurisdicción platense, un Volkswagen Gol ocupado por dos hombres de aproximadamente 40 años se cruzó de carril tras perder el control y patinar sobre la calzada.

El conductor de una Toyota Hilux que circulaba de frente logró maniobrar para evitar una colisión directa, pero impactó contra el lateral delantero derecho del auto. A pesar de la violencia del choque y los severos destrozos estructurales en ambos rodados, los tres involucrados solo sufrieron golpes menores y no requirieron internación.

La Autopista, otro escenario de múltiples incidentes

Sobre el trazado de la autopista se registraron dos episodios en el sentido descendente. A la altura del kilómetro 35, una mujer perdió el control de su Renault Sandero Stepway y volcó sobre la banquina externa. El incidente obstruyó parcialmente el carril principal, aunque la conductora salió ilesa y el personal médico que arribó al lugar constató que solo se produjeron daños materiales.

Finalmente, en el kilómetro 6 de la misma vía, un hecho de inseguridad originó la caída de un motociclista que circulaba a bordo de una Bajaj 160. La víctima fue interceptada por dos delincuentes en otra moto que le cortaron el paso con intenciones de sustraerle el vehículo.

Como consecuencia de la brusca maniobra, el damnificado cayó sobre la cinta asfáltica. Si bien los asaltantes no pudieron llevarse la moto, lograron arrebatarle una mochila con ropa y objetos personales antes de darse a la fuga. El hombre fue derivado al Hospital Fiorito de Avellaneda con dolencias en una pierna, en un episodio que es investigado por la UFI N° 3 de esa jurisdicción bajo la carátula de robo.