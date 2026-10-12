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VILLA ELVIRA

Lo amenazaron con un arma y le robaron el taxi

Archivo

Por Redacción

Un taxista que trabajaba con la aplicación DiDi fue víctima de un violento asalto en Villa Elvira, donde un hombre lo golpeó con un arma de fuego, lo tomó del cuello y lo amenazó para robarle sus pertenencias. Después, junto a una cómplice, lo obligó a bajar del vehículo y escapó con el taxi.

De acuerdo a lo revelado por fuentes a EL DIA, ocurrió cuando el chofer realizaba viajes solicitados a través de la aplicación. Según denunció, primero recogió a una pasajera en la zona de 94 entre 115 y 116. Luego, cuando llegó a 115 y 607, una pareja le pidió que la trasladara hasta otro punto.

El conductor aceptó y continuó el recorrido. Sin embargo, al llegar a la zona de 117 entre 611 y 612, el hombre que viajaba como pasajero lo atacó de manera sorpresiva. De acuerdo con su relato, le pegó con un arma en la nariz, lo sujetó del cuello y le exigió dinero y su teléfono celular.

Los delincuentes le robaron dos celulares, las zapatillas y unos 60.000 pesos de la recaudación. También le exigieron que desbloqueara el teléfono y la cuenta bancaria. Finalmente, lo hicieron descender y escaparon con el Fiat Siena que utilizaba para trabajar.

Tras el asalto, el taxista pidió ayuda a un vecino, que colaboró para dar aviso al 911. Hasta el momento, no se informó sobre detenidos ni sobre la recuperación del vehículo. La investigación busca identificar a los responsables.

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