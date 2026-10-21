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DOS LADRONES INTERCEPTARON A UN JUBILADO

Lo asaltaron al salir del banco en pleno Centro

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Por Redacción

Un jubilado fue víctima de un robo en pleno centro de La Plata, luego de retirar el dinero de su pensión en una sucursal del Banco Provincia. Según pudo saber este diario basándose en fuentes del caso, dos delincuentes lo sorprendieron por la espalda, lo amenazaron con un elemento que creyó que podía ser un arma de fuego y le robaron los $350.000 que acababa de cobrar.

El hecho denunciado ocurrió ayer, alrededor de las 10.20, en la zona de calle 54 entre 7 y 8, a pocos metros de la entidad bancaria ubicada sobre avenida 7 entre 53 y 54. Según consta en la denuncia, el hombre había retirado el dinero y caminaba por la zona cuando fue interceptado por los dos hombres. “Dame toda la plata”, le exigieron, mientras uno de ellos le apoyaba un objeto en la espalda.

Ante la amenaza y sin posibilidades de resistirse, la víctima quedó inmovilizada y entregó el efectivo. Después, alcanzó a observar cómo los ladrones escapaban por calle 54 en dirección a 8.

De acuerdo con su descripción, uno de los sospechosos llevaba una remera roja y un pantalón de jean, mientras que el otro vestía una campera negra con capucha y un jogging azul y blanco. El damnificado aseguró que no conocía a ninguno de los dos.

La investigación deberá determinar quiénes fueron los autores del robo y si contaron con información previa sobre el cobro que la víctima acababa de realizar.

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