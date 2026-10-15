Lo atacaron entre cinco en un boliche de La Plata

Un joven de 28 años denunció que fue golpeado por un grupo de cinco hombres en un boliche de La Plata, donde, según su relato, el conflicto comenzó cuando conversaba con una mujer y uno de los agresores lo acusó de hablar con su novia. La víctima sufrió lesiones en el rostro y la cabeza, recibió atención médica y radicó la denuncia en la comisaría Primera.

Según indicaron voceros, el episodio ocurrió en el local bailable ubicado sobre avenida 52 entre 120 y avenida 1. De acuerdo con la presentación policial, uno de los hombres se acercó y le advirtió: “Vos le hablás a mi novia, no te regales”. Aunque el joven negó que existiera algún problema, recibió un golpe de puño en el labio.

Según su declaración, la agresión continuó con golpes en el rostro. En un momento se dirigió al baño y, al salir, buscó a sus amigos. Uno de ellos intentó mediar para frenar el conflicto, pero la situación volvió a escalar. Siempre según su relato, el primero de los agresores volvió a golpearlo y otros tres hombres se sumaron al ataque, con puñetazos en la cara y la cabeza. La pelea terminó cuando intervino un hombre que logró separar a los involucrados.

Antes de retirarse, el grupo le habría lanzado una amenaza: “Cuando te crucemos te vamos a matar”. El joven se trasladó por sus propios medios a una clínica, donde le realizaron distintos estudios médicos. Se investiga el caso.