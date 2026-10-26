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Policiales

Lo bajaron a golpes de la moto y se dieron a la fuga

Por Redacción

En otro episodio de inseguridad reportado en las últimas horas en la Ciudad, un motociclista fue atacado a golpes por dos delincuentes que lo sorprendieron en plena calle, lo hicieron bajar de su vehículo y escaparon con la moto. El violento robo ocurrió en 149, cerca de la esquina de 73, en Los Hornos, y quedó bajo investigación policial. Según consta en la denuncia, la víctima circulaba a bordo de una Honda Wave negra cuando advirtió la presencia de un hombre que estaba en una esquina y que le habría dicho algo en voz alta. Al detener la marcha para intentar entender qué sucedía, fue sorprendido por otro sujeto que se encontraba detrás de él. Sin darle tiempo a reaccionar, el segundo sospechoso habría comenzado a golpearlo con los puños hasta obligarlo a descender del rodado. En medio del ataque, el otro delincuente aprovechó para subirse a la moto y ambos escaparon. La denuncia fue radicada para esclarecer el robo.

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