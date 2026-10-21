Lo encañonaron entre tres y le robaron el auto

Un hombre fue víctima de un violento asalto en La Plata, donde tres delincuentes armados lo interceptaron mientras conducía su auto, lo obligaron a detenerse y se subieron al vehículo. Después de robarle sus pertenencias, lo hicieron bajar y escaparon con el rodado.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.45 en la zona de calle 23 bis y 90. La víctima circulaba a bordo de un Fiat Uno gris oscuro, modelo 2012, cuando fue sorprendida por los tres asaltantes, que lo apuntaron con armas de fuego y le exigieron que detuviera la marcha.

Según consta en la denuncia, uno de los ladrones ingresó por la puerta del acompañante y luego se sumaron los otros dos. Una vez dentro, le sustrajeron un celular, un dinero en efectivo y toda su documentación personal y del vehículo, incluido el DNI, la licencia de conducir, la cédula y la constancia del seguro.

Los delincuentes también lo obligaron a desbloquear el teléfono antes de exigirle que descendiera del automóvil. Finalmente, escaparon a bordo del Fiat por calle 90 en sentido descendente.

En la denuncia radicada la víctima pudo aportar algunos datos sobre uno de los asaltantes, aunque no logró identificar a los otros dos. El hecho quedó bajo investigación para intentar identificar a los responsables y recuperar el vehículo sustraído