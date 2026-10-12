Lo interceptaron en La Plata con un 208 robado y les encontraron droga

Un joven de 24 años fue aprehendido en 155 y 72. Lo acompañaba una mujer de 27 años, que se desempeña como oficial de Policía. El vehículo tenía pedido de secuestro por un robo en Lanús.

Un joven de 24 años fue aprehendido este domingo en La Plata luego de que la Policía interceptara el auto en el que circulaba y comprobara que tenía un pedido de secuestro activo por un robo ocurrido en Lanús. Durante la requisa, además, encontraron 26 envoltorios con una sustancia pulverulenta blanca.

El procedimiento se llevó a cabo en la zona de 155 y 72, cuando efectivos del Comando de Patrullas observaron un Peugeot 208 que circulaba a alta velocidad y sin patente colocada. Ante esa situación, decidieron detener la marcha del vehículo e identificar a sus ocupantes.

Al consultar los datos del rodado, los agentes constataron que registraba un pedido de secuestro activo solicitado por la comisaría séptima de Lanús, en el marco de una causa por robo, con fecha de alta del 18 de octubre de 2025.

Luego, en presencia de un testigo, los efectivos requisaron el automóvil y encontraron, en el compartimento de la puerta del conductor, un estuche de anteojos que contenía 26 envoltorios de nailon transparente con una sustancia pulverulenta blanca, con un peso total aproximado de 19 gramos.

También secuestraron una tarjeta verde presuntamente apócrifa y un teléfono celular iPhone.

El conductor fue identificado como Yoel Kevin Ruiz Díaz Barrios, de 24 años, quien quedó aprehendido. En tanto, la acompañante, Mayra Alejandra Jara, de 27 años, fue identificada en las actuaciones y se informó que se desempeña como oficial de Policía en el Destacamento Aeropuerto.

Ambos fueron trasladados a la comisaría Tercera, donde se iniciaron actuaciones por separado por los delitos de encubrimiento y tenencia simple de estupefacientes, respectivamente.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 17 de La Plata, conducida por la fiscal Di Lorenzo, que dispuso las medidas correspondientes para avanzar con la investigación.