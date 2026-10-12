Lo siguieron hasta su domicilio y lo encañonaron

Un hombre fue víctima de un violento asalto durante la madrugada de ayer en Lisandro Olmos, donde al menos tres delincuentes lo interceptaron cuando estaba por ingresar a su vivienda y le robaron la camioneta a punta de pistola. Según la denuncia, ocurrió alrededor de las 4.30, cuando la víctima regresaba de una fiesta en la zona de calle 90 y la Ruta 36. Mientras circulaba por el barrio, advirtió que un auto lo seguía, aunque en un primer momento creyó que se trataba de un vecino. Sin embargo, al llegar a su casa, sobre 90, entre 213 y 214, fue sorprendido por uno de los ocupantes del vehículo, que descendió armado y le ordenó que se bajara. Al obedecer, advirtió que había otros dos hombres involucrados, uno de ellos al volante de un Peugeot blanco. En cuestión de segundos, los asaltantes se apoderaron de su Ford Ranger blanca, y escaparon por 90 en dirección a la Ruta 36. Tras el hecho, la víctima radicó la denuncia.

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