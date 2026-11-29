La madrugada volvió a ser escenario de un violento episodio de inseguridad en Los Hornos. Una pareja que se disponía a salir de su casa fue sorprendida por cinco delincuentes que llegaron en una camioneta, los amenazaron con armas de fuego y, después de revisarles los bolsillos, escaparon con el automóvil de las víctimas. El asalto ocurrió alrededor de las 3.15 en la zona de 146 y 65.

Según consta en la denuncia, la mujer y su pareja estaban en la puerta de la vivienda, a punto de subir a un Renault Clio para dirigirse hacia la terminal de La Plata, cuando apareció un vehículo similar a una Renault Duster blanca con cinco ocupantes.

Tres de los sospechosos descendieron del rodado, mientras los otros dos permanecieron en el interior. Los asaltantes portaban armas de fuego y les ordenaron a las víctimas que no los miraran mientras les revisaban los bolsillos. En medio de las amenazas, le robaron el teléfono celular a uno de ellos.

Pero el golpe no terminó ahí. Los delincuentes se subieron al Renault Clio y escaparon por calle 65 en sentido ascendente. Dentro del vehículo también había un televisor de 43 pulgadas, una mochila con pertenencias y documentación, además de una billetera con tarjetas, documentación personal y dinero en efectivo.

Tras la correspondiente denuncia, el episodio quedó bajo investigación policial y se buscarán cámaras de seguridad de vecinos que puedan aportar imágenes del recorrido de los sospechosos.