Los Hornos: un expolicía declarará en medio de versiones escabrosas

La investigación por el episodio que terminó con dos expolicías bonaerenses baleados en la megatoma de Los Hornos atraviesa una instancia clave. Según pudo saber EL DIA de fuentes del caso, uno de los hombres declarará hoy ante la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, luego de que ambos se negaran inicialmente a responder preguntas durante sus indagatorias. La expectativa está puesta en lo que pueda aportar sobre una secuencia que todavía presenta numerosos interrogantes, en medio de versiones sobre un presunto falso allanamiento y posibles vejaciones y agresiones contra los heridos que aún no fueron corroboradas.

El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles pasado en inmediaciones de 78 entre 141 y 142. Los dos hombres, de 26 y 44 años, habían pertenecido a la Policía bonaerense, aunque ya no cumplían funciones operativas. Ambos terminaron con heridas de arma de fuego y debieron ser trasladados a distintos hospitales: uno sufrió lesiones en una muñeca y una pierna, mientras que el otro recibió impactos en el tórax que comprometieron un pulmón.

Alrededor del caso también comenzaron a circular relatos extraoficiales sobre presuntos abusos y situaciones de extrema violencia que habrían ocurrido dentro de la vivienda. Se trata de versiones de gravedad que, hasta el momento, no cuentan con corroboración independiente en el material disponible y que la Justicia deberá evaluar si surgen elementos concretos que permitan investigarlas.

Otro de los puntos que rodean el episodio está vinculado con las armas de fuego. De acuerdo con versiones que circulan en torno al caso, los dos expolicías habrían contado con armamento que pertenecería a sus respectivas parejas, quienes también serían integrantes de la fuerza policial. Ese dato tampoco fue confirmado oficialmente.

En ese contexto, la declaración de uno de los heridos adquiere especial relevancia. Su relato podría contribuir a establecer qué sucedió antes de los disparos, qué participación tuvo cada una de las personas presentes y si existieron otros episodios durante el presunto procedimiento irregular.

Un falso allanamiento

En las primeras actuaciones quedó asentada la manifestación de un joven que habría señalado que los hombres intentaron ingresar a su propiedad y dijeron ser policías. Una vecina, por su parte, aseguró haber escuchado referencias a un supuesto allanamiento y luego detonaciones. Esas declaraciones forman parte de los elementos que deben analizarse junto con el resto de las pruebas.

En esa línea, una de las hipótesis que se intenta reconstruir sostiene que los hombres habrían llegado a la vivienda con la presunta intención de sustraer dinero y estupefacientes, ante la sospecha de que en el lugar se comercializaban drogas. De acuerdo con esa versión, habrían irrumpido al grito de “¡Policía, es un allanamiento!”, simulando contar con una orden judicial para justificar el ingreso. La secuencia todavía debe ser corroborada.

La causa está a cargo de la fiscal Di Lorenzo, titular de la UFI N° 17 de La Plata, con intervención de la DDI local. La investigación busca reconstruir lo ocurrido, determinar quiénes efectuaron los disparos y establecer si hubo un allanamiento irregular u otras conductas delictivas.

Tras el silencio inicial de ambos expolicías durante la indagatoria del último viernes, la declaración prevista para hoy podría aportar nuevas claves para avanzar sobre las distintas hipótesis y esclarecer un episodio que, por ahora, sigue rodeado de interrogantes.