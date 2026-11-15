Los rodearon con tres motos y los asaltaron bajo amenaza

Un nuevo robo bajo la modalidad motochorro se registró durante la madrugada de ayer en La Plata. Una joven y un amigo fueron interceptados por seis delincuentes que se movilizaban en tres motos cuando estaban por ingresar a una casa de diagonal 74, entre 1 y 115.

El episodio ocurrió alrededor de las 4.30, cuando los asaltantes rodearon a las víctimas y, bajo amenazas con un arma de fuego, les exigieron sus pertenencias. Ante la intimidación, la joven entregó una cartera negra en la que llevaba su celular, y documentación personal. A su acompañante también le sustrajeron el celular.

Según la denuncia, los ladrones se desplazaban en tres motos, una roja y otra gris, aunque no pudo aportar mayores precisiones sobre el tercer rodado. Todos llevaban casco y, después de concretar el asalto, escaparon a contramano por diagonal 74 en dirección a calle 115 y desaparecieron de la vista de las víctimas.

Un dato que surgió después del robo fue la última ubicación registrada del teléfono de la joven. Según pudo conocer a través de un familiar, el dispositivo figuraba en calle 120, entre 519 y 520, cerca de la subida a la autopista, en inmediaciones del barrio El Mercadito.

El hecho quedó bajo investigación de las autoridades para intentar identificar a los responsables.