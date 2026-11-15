Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
DIAG. 74, ENTRE 1 Y 115

Los rodearon con tres motos y los asaltaron bajo amenaza

Archivo

Por Redacción

Un nuevo robo bajo la modalidad motochorro se registró durante la madrugada de ayer en La Plata. Una joven y un amigo fueron interceptados por seis delincuentes que se movilizaban en tres motos cuando estaban por ingresar a una casa de diagonal 74, entre 1 y 115.

El episodio ocurrió alrededor de las 4.30, cuando los asaltantes rodearon a las víctimas y, bajo amenazas con un arma de fuego, les exigieron sus pertenencias. Ante la intimidación, la joven entregó una cartera negra en la que llevaba su celular, y documentación personal. A su acompañante también le sustrajeron el celular.

Según la denuncia, los ladrones se desplazaban en tres motos, una roja y otra gris, aunque no pudo aportar mayores precisiones sobre el tercer rodado. Todos llevaban casco y, después de concretar el asalto, escaparon a contramano por diagonal 74 en dirección a calle 115 y desaparecieron de la vista de las víctimas.

Un dato que surgió después del robo fue la última ubicación registrada del teléfono de la joven. Según pudo conocer a través de un familiar, el dispositivo figuraba en calle 120, entre 519 y 520, cerca de la subida a la autopista, en inmediaciones del barrio El Mercadito.

El hecho quedó bajo investigación de las autoridades para intentar identificar a los responsables.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?