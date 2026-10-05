Los últimos días de Maradona, bajo la lupa

Cinco meses y medio, 45 audiencias y decenas de testimonios después, el juicio por la muerte de Diego Maradona entró en su etapa final. El debate oral buscó reconstruir, hora por hora y desde distintos testimonios, qué ocurrió entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020, cuando el astro murió en una casa de Tigre, apenas 15 días después de haber sido operado por un hematoma subdural.

Ahora solo faltan los alegatos, que se desarrollarán entre el 8 y el 22 de octubre. Ese último día, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón deliberarán para determinar qué responsabilidad tuvo cada uno de los acusados.

Maradona murió a los 60 años por una insuficiencia cardíaca congestiva con edema agudo de pulmón. Se encontraba bajo un esquema de internación domiciliaria, con enfermeros durante las 24 horas y un equipo médico que debía monitorear su evolución. La pregunta central del juicio fue si ese dispositivo alcanzaba para atender el estado de salud en el que se encontraba el Diez.

Para la Fiscalía, la respuesta fue contundente: no. Los fiscales Ferrari y Cosme Iribarren sostienen que la muerte pudo evitarse y que hubo una serie de omisiones por parte de quienes tenían a su cargo el cuidado de Maradona.

Los acusados son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón, el jefe de enfermeros Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Di Spagna. Todos están imputados por homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.

EL DÍA DE LA MUERTE

El día de su muerte, Maradona permanecía en su habitación mientras la enfermera Gisela Madrid, su sobrino Jonhatan Espósito, su asistente Maximiliano Pomargo y un custodio estaban en el fondo de la casa. Al mediodía llegaron Cosachov y Díaz para revisarlo, pero como no respondió cuando intentaron despertarlo, no insistieron. Poco después, Espósito y Pomargo entraron y descubrieron que estaba muerto.

El juicio dejó abiertas varias preguntas clave: cuánto duró la agonía, en qué estado estaba realmente el corazón de Maradona y si los síntomas de sus últimos días eran señales de alarma. Mientras peritos de la Fiscalía hablaron de una falla cardíaca que pudo extenderse hasta 12 horas, otro especialista sostuvo que fue un episodio súbito.

También hubo posiciones enfrentadas sobre el estado previo de su corazón y sobre síntomas como la hinchazón, la taquicardia, la fatiga y la acumulación de líquido. Para algunos expertos eran señales que debían haber provocado una atención de mayor complejidad. Para otros, no permitían anticipar una muerte inminente.