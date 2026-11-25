La causa judicial que investiga presuntas estafas mediante loteos irregulares en La Plata sumó un nuevo capítulo tras la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de conceder el arresto domiciliario a los tres empresarios imputados en el expediente. A la resolución que ya había alcanzado a Francisco Vila Basualdo, titular del Grupo Delsud, y a su exesposa Eugenia Martínez, se sumó una semana después la extensión del beneficio para Nadia Antonella Lima, empresaria vinculada a la firma de movimientos de suelo Grava S.A.

Pese a los fallos favorables de segunda instancia, ninguno de los tres acusados abandonó aún la cárcel común donde permanecen alojados bajo prisión preventiva. Para hacer efectivo el traslado a sus respectivas viviendas, el juzgado interviniente debe verificar el cumplimiento de estrictas pautas de control, entre las que sobresale la disponibilidad e instalación de dispositivos de monitoreo electrónico mediante tobilleras, además de la tramitación de apelaciones pendientes en el fuero.

El primer tramo de estas resoluciones fue dictado por mayoría en la Sala II del tribunal platense, con los votos de los camaristas Miriam Patricia Ermili y Pablo Gamboa —y la disidencia parcial de Laura Irma Lasaga respecto de la modalidad de cumplimiento—. En aquel fallo, los magistrados confirmaron por unanimidad la prisión preventiva dictada el 22 de octubre por la jueza de Garantías Marcela Garmendia, pero hicieron lugar parcialmente al planteo de los defensores Rodolfo y Juan Patiño para morigerar las condiciones de detención.

Para fundamentar la morigeración, el tribunal evaluó que los riesgos procesales pueden neutralizarse sin recurrir al encierro carcelario, ponderó la ausencia de antecedentes condenatorios y contempló de manera especial la situación de la hija menor de edad de Vila Basualdo y Martínez, quien quedó al cuidado de sus abuelos maternos tras el arresto de sus padres.

Con la posterior incorporación de Lima al mismo régimen, los tres procesados quedaron en idéntica situación procesal a la espera de las evaluaciones técnicas de la Dirección de Monitoreo Electrónico sobre sus domicilios.

Los investigadores sostienen que los terrenos carecían de las habilitaciones municipales necesarias para su subdivisión, urbanización y posterior escrituración individual, circunstancia que los vendedores conocían al momento de celebrar los contratos. Por estas maniobras, que el tribunal encuadró de forma preliminar como una defraudación y no como meros incumplimientos comerciales, Vila Basualdo y Martínez afrontan diez imputaciones por estafa cada uno, sumado a un cargo adicional contra la mujer por el presunto uso de un documento público falso.